В ООН прогнозируют рост количества беженцев в 2015 году

Об этом он заявил в Женеве 26 декабря, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство epd.

По его словам, на сегодняшний день в мире более 51 млн беженцев, и в 2015 году их количество будет расти.

Гуттер отметил, что в последнее время новые конфликты возникают почти ежегодно.

"Подумайте об Украине и Центральноафриканской республике, мало кто это предвидел", - отметил он.

Гуттер раскритиковал неспособность мирового сообщества предотвратить новые конфликты и прекратить уже существующие войны, назвав нынешнюю ситуацию "хаотичной", а "опасность и безнаказанность" - определяющими факторами современности.

"Не знаю, где и почему, но я предполагаю возникновение новых войн в следующем году", - предостерег комиссар ООН и добавил, что продолжающиеся конфликты, такие как в Сирии и Судане, заставят еще большее людей становиться беженцами.

"Это будут драматические гуманитарные последствия", - предупредил он.

По данным ООН, в 2011 году ежедневно 14 тысяч человек вынуждены были покидать свои жилища, к 2013 году это число увеличилось до 32 тысяч человек в день. В целом же на конец 2013 году в мире насчитывалось 51 млн беженцев – больше всего со времени Второй мировой войны, отметили в ООН.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 27 декабря в Украине зарегистрировано более 614 тыс. внутренне перемещенных лиц с временно оккупированной территории Крыма и из района проведения антитеррористической операции.