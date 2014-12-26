Метформин увеличивает эффективность противотуберкулезной терапии

Давно известный препарат для лечения диабета в экспериментах на животных и при применении у человека усиливал защитный ответ организма-хозяина в отношении микобактерий туберкулеза.

Туберкулез представляет собой огромную эпидемиологическую проблему. Ежегодно от него погибают около 1,5 миллионов людей. Действие существующих противотуберкулезных средств направлено непосредственно на микобактерии, что приводит к отбору резистентных штаммов и снижению эффективности препаратов.

Авторы данной работы провели скрининг зарегистрированных лекарственных средств и проверили на животных их влияние на течение туберкулезного процесса. Как оказалось, противодиабетическое средство метформин замедляло внутриклеточное размножение Mycobacterium tuberculosis по механизму, в котором участвовала аденозинмонофосфат-активированная протеинкиназа. В митохондриях клеток под действием метформина образовывалось больше активных форм кислорода, увеличивалось слияние фагосом и лизосом. У инфицированных мышей прием метформина улучшал морфологию легких, уменьшал хроническое воспаление и усиливал специфический иммунный ответ и эффективность традиционных средств для лечения туберкулеза. Кроме того, благоприятное действие метформина было подтверждено у людей в двух независимых когортах. В клинических условиях контроль инфекции микобактериями туберкулеза был лучше и облегчалось течение заболевания.

Новые данные указывают на эффективность метформина в качестве дополнительного средства лечения туберкулезной инфекции.

remedium.ru