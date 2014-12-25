Описана новая возможность влиять на перемещение опухолевых клеток

Работа былаопубликована в журнале Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research.

Дипептилпептидаза-9 (dipeptidyl peptidase 9, DPP9) играет важную роль в функционировании опухолевой клетки. В данной работе изучалось внутриклеточное распределение DPP9 и ее работа в зависимости от локализации.

С помощью электронного микроскопа высокого разрешения ученые смогли наблюдать за единичными молекулами DPP9 в культуре опухолевых клеток печени. Некоторое количество белка обнаруживалось в митохондриях. В основном фермент был локализован на поверхности микротрубочек, необходимых как для обеспечения процесса внутриклеточного транспорта, так и для миграции клеток. Конфокальная микроскопия позволила зафиксировать последствия инактивации фермента - замедление перемещения раковых клеток.

Полученные авторами данные указывают на то, что подавление активности фермента DPP9 может использоваться для борьбы с распространением опухолей в организме, однако необходим эффективный ингибитор, влияющий на работу этого фермента.

remedium.ru