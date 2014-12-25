Почти 30% жителей США старше 40 лет принимают холестериноснижающие лекарства

Такие данные приводятся в докладе Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Исследование специалистов из CDC за период с 2003 по 2012 год показало, что частота использования статинов выросла с 18% до 26%. Причем в 2011-2012 годах 93% взрослых пациентов, нуждающихся в холестериноснижающей терапии, принимали статины.

Частота применения статинов зависит от возраста, но при этом на нее не оказывают влияния пол и национальность, указывают ученые. Так, среди пациентов в возрасте 40-59 лет только 17% регулярно используют статины, тогда как в группе пожилых людей старше 75 лет данный показатель составляет 48%.

Как свидетельствуют официальные данные, в 2011-2012 годах у более 30 млн американцев старше 20 лет наблюдался повышенный уровень холестерина.

remedium.ru