В Уганде успешно испытали вакцины против лихорадки Эбола и Марбургского вируса

Результаты клинических испытаний EBO-вакцины (на основе гликопротеинов заирского и суданского штаммов эболавируса) и MAR-вакцины (гликопротеины Марбургского вируса) были опубликованы в журнале The Lancet.

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В КИ приняли участие 108 здоровых волонтеров из Уганды в возрасте 18-50 лет. Набор добровольцев проводился с ноября 2009 года по апрель 2010 года. В зависимости от группы участникам КИ были сделаны внутримышечные инъекции EBO-вакцины (30 человек), MAR-вакцины (30 человек), обеих препаратов (30 волонтеров) или плацебо (18 человек). Вакцинация проводилась в три этапа с периодичностью в 4 недели.

Основной задачей этого этапа исследований была оценка безопасности и переносимости вакцин, а также изучение систематической реактогенности препаратов и их побочных эффектов.

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Полученные результаты свидетельствуют о том, что оба средства безопасны и способствуют выработке антител к вирусным белкам. Спустя 4 недели после последней инъекции у 57% участников, привитых EBO-вакциной, наблюдалась выработка антител на эболавирус заирского штамма. В группе добровольцев, привитых сразу двумя вакцинами, гуморальный иммунный ответ наблюдался в 50% случаев. Однако исследователи подчеркивают, что иммунная реакция была непродолжительной, и антитела перестали определяться в крови волонтеров уже через 11 месяцев после вакцинации.

Одновременное исследование вакцин против лихорадки Эбола и Марбургского вируса объясняется тем, что оба вируса относятся к одному таксономическому семейству.

Ремедиум