Глобальное потепление Европе грозит лихорадкой Денге

15:31, 23 декабря 2014
Зарубежные новости
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Из-за климатических изменений и активной урбанизации многие регионы Европы, Западной и Центральной Африки, а также Южной Америки оказались под угрозой распространения лихорадки денге

малярия комар / Фото: liveinternet.ru

Как пишет Reuters со ссылкой на исследование специалистов из Университета ООН, глобальное потепление может стать причиной миграции комаров-переносчиков вируса лихорадки денге в более прохладные регионы. В свою это приведет к вспышкам опасного геморрагического заболевания там, где сейчас не наблюдаются местные случаи заражения лихорадкой денге. 

В частности, предсказывают ученые, лихорадка денге может стать эндемичной почти на всей территории Европы и в горной части Южной Америки. Заболевание также будет распространяться по территории Центральной и Западной Африки – регионам, характеризующимся нехваткой воды, плохой работой санитарно-гигиенических и медицинских служб. 

В настоящее время в мире не существует вакцины или специфической терапии лихорадки денге, однако в скором времени ожидается выход иммунопрофилактического препарата компании Sanofi. В сентябре этого года французский фармпроизводитель опубликовал результаты клинических исследований III фазы, согласно которым, эффективность вакцины составляет 60,8%. 

Ранее исследователи из Университета Мичигана опубликовали доказательства влияния глобального потепления на распространенность малярии. Согласно их работе, в более жаркие годы численность комаров рода Anopheles повышается на возвышенностях, тогда как в более прохладные года популяции комаров локализуются на равнинах. До настоящего времени считалось, что большинство интенсивных очагов малярии находится на низменных равнинах и в предгорьях: многочисленные водоемы обеспечивают существование на равнинах мощных популяций самых различных видов Anopheles. Однако с увеличением высоты над уровнем моря фауна Anopheles становится более однообразной, а численность комаров — низкой. 

remedium.ru

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