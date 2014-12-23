Чем грозит повышенное содержание сахара в крови у детей

Мозг питается глюкозой, однаконовое исследование, вышедшее в журнале Diabetes, показывает, что это не всегда хорошо. Его авторы изучили строение мозга 144 маленьких пациентов (возрастом от 4 до 9 лет), проходивших лечение по поводу диабета 1 типа в трёх медицинских центрах. Данные магнитно-резонансной томографии сравнивали с результатами анализов содержания глюкозы в крови испытуемых.

Выяснилось, что у больных диабетом медленнее шёл рост белого и серого вещества, чем в среднем у их 72 сверстников, составлявших контрольную группу. Особенно это было заметно для тех участков мозга, которые отвечают за кратковременную память и пространственное мышление. Впрочем, на умственном развитии диабетиков это никак не сказывалось. При этом, несмотря на усилия лечащих врачей, даже в этом длительном исследовании уровень глюкозы в крови больных значительную часть времени был повышен.

Итак, диабет 1 типа — не приговор. Однако следить за уровнем сахара в крови и стараться снизить его, даже если на самочувствии гипергликемия пока не сказывается, весьма желательно.

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