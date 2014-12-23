Простой тест позволит оценить риск инсульта

У людей без явных клинических нарушений сложности с поддержанием равновесия более 20 секунд ассоциировались со снижением умственных способностей, поражением микрососудистого русла головного мозга и риском инсульта. Работа была опубликована в журнале Stroke.

В исследование были включены мужчины (546 испытуемых) и женщины (841 испытуемая), средний возраст составил 67 лет. Участники должны были стоять на одной ноге с открытыми глазами. Наибольшее время сохранения этой позы составило 60 секунд. Оценка проводилась дважды, учитывалось лучшее время. Поражение микрососудистого русла анализировалось по результатам МРТ.

Авторы обнаружили, что неспособность поддержать равновесие на одной ноге в течение 20 секунд и дольше была ассоциирована с поражением мелких сосудов головного мозга и наличием бессимптомных микроинфакрктов. По данным исследования у 34,5% участников с двумя и более постишемическими очагами были нарушения равновесия, у 16% - с одним очагом. Из испытуемых с бессимптомными кровоизлияниями на МРТ у 30% и у 15,3% обнаруживались проблемы с поддержанием равновесия при двух и при одном очагах, соответственно.

В изученной популяции поражение микрососудистого русла чаще отмечалось у более пожилых участников, у тех, у кого было повышенное артериальное давление и меньшая эластичность сонных артерий. После учета этих факторов оказалось, что пациенты с кровоизлияниями и очагами ишемии были способны поддерживать равновесие на одной ноге в течение меньшего времени. Кроме того, у этих людей оценка когнитивных способностей была хуже.

Авторы предполагают, что валидация их простого постурального теста и его широкое использование позволит выделить пациентов, нуждающихся в более активной профилактике сосудистых заболеваний головного мозга.

remedium.ru