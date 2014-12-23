Число жертв Эболы возросло до 7,5 тыс. человек
09:11, 23 декабря 2014Зарубежные новости
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Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Либерии
REUTERS
Число жертв вируса лихорадки Эбола возросло до 7,5 тыс. человек. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на The Wall Street Journal, который цитирует данные Всемирной организации здравоохранения.
В Западной Африке от лихорадки погибли 7518 человек. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Либерии.
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Ранее сообщалось, что в Сьерра-Леоне введен запрет на проведение публичных рождественских мероприятий в связи с распространением вируса лихорадки Эбола.
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