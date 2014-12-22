В Европе будут давать патенты на результаты исследований эмбриональных стволовых клеток

Речь идет об исследованиях клеток, полученных при партеногенетической активации (без оплодотворения) ооцитов, пишет Reuters.

Долгое время вокруг работ над человеческими эмбриональными стволовыми клетками велись споры об их этичности. Критики утверждали, что использование и разрушение человеческих эмбрионов недопустимо. В тоже время многие исследователи полагают, что терапия на основе таких клеток поможет в борьбе с рядом серьезных заболеваний, в том числе с болезнью Паркинсона.

После рассмотрения дела компании International Stem Cell, желающей получить патент на свои исследования, Европейский суд в 2011 году постановил, что результаты работ над человеческими эмбриональными стволовыми клетками не могут быть запатентованы. Теперь суд признал, что деление яйцеклетки после партеногенетической активации не может считаться развитием человеческого эмбриона. В результате International Stem Cell, использующая в своей работе подобные технологии, получила право на их патент.

Партеногенетическую активацию ооцитов млекопитающих можно использовать в качестве альтернативы для оплодотворения спермой для приготовления ооцитов с целью получения эмбриональных стволовых клеток. При партеногенетической активации используются только женские гаметы.