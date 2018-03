Увлажняющие средства предотвращают развитие атопического дерматита у новорожденных

Фото: УНИАН Фото: УНИАН

Работа была опубликована в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Авторы предположили, что в развитии атопического дерматита и аллергических реакций играет роль нарушение барьерной функции эпидермиса. В исследовании было оценено, насколько защита кожи при помощи увлажняющих средств в неонатальном периоде будет способствовать уменьшению заболеваемости атопическим дерматитом и сокращению аллергической сенситизации.

В исследование были включены 118 младенцев, у кого родители или братья и сестры страдали атопическим дерматитом. Такие дети относятся к группе высокого риска по развитию атопического дерматита или экземы. После рандомизации у половины новорожденных использовались увлажняющие средства для кожи, а у половины - ничего. В работе применялась популярная в Японии увлажняющая эмульсия фирмы Shiseido, доступная в аптеках.

Все дети были осмотрены дерматологом, которому была неизвестна группа лечения, во время плановых визитов в 4, 12, 24 и 32 недели жизни.

По модифицированным критериям Ханифина и Райка, заболевание определялось как атопический дерматит, если симптомы длились более 4 недель, и как экзема - при длительности проявлении более 2 недель.

В течение первых 32 недель жизни в группе детей, у которых использовался увлажняющий крем, атопический дерматит или экзема отмечались реже, чем в контрольной (19 по сравнению с 28; P = 0,012). Эти результаты подтвердили предположение авторов, что применение увлажняющих средств препятствует развитию атопического дерматита или экземы в первые 32 недели жизни.

Для оценки наличия у младенцев аллергической сенсибилизации определялись уровни аллерген-специфических IgE к яичному белку. Разницы между группой вмешательства и контрольной группой обнаружено не было. При этом у детей с высыпаниями аллергическая сенсибилизация встречалась значительно чаще.

Авторы пришли к выводу, что использование увлажняющего крема доступный и эффективный способ профилактики атопического дерматита.

Ремедиум