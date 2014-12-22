Беларусь ограничила ввоз свинины из Сумской области из-за АЧС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом информирует Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«Ограничения вводятся на поставки из данного украинского региона живых свиней, спермы хряков, свинины, в том числе от диких кабанов, и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, в том числе из птицы и рыбы, кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, не прошедших термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов, время обработки не менее 20 минут), изготовленных из сырья, происходящего из Сумской области, бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки свиней», - говорится в сообщении департамента.

Одновременно Беларусь примет меры по контролю за обеспечением биологической защиты крупных белорусских свиноводческих комплексов, а также свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря в Сумской области на границе с Россией зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС).

В тот день в Середино-Будском районе, на территории национального природного парка «Деснянско-Старогутский», за 1,5 километра от государственной границы с Российской Федерацией и 4 километрах от села Старая Гута егеря нашли труп дикого кабана. При внешнем осмотре нарушений целостности кожного покрова не обнаружено. Лабораторные исследования подтвердили диагноз - африканская чума свиней.