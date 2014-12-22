Физическая активность может замедлить развитие старческого слабоумия

Как оказалось, за годы до явственных клинических проявлений можно предсказать снижение умственных способностей, связанное с возрастными изменениями, и развитие болезни Альцгеймера.

У людей среднего возраста уже имеются признаки будущего дефицита когнитивной функции в старости, и эти признаки связаны с такими факторами риска, как повышенное артериальное давление. Авторы предполагают, что выявление и контроль факторов риска позволит сдерживать и предотвращать возрастное развитие нарушений умственных способностей.

В рамках исследования ученые наблюдали за 3499 участниками с 18-30 лет до 43-55 лет. Обследования проводились в рамках исследования CARDIA (Исследование риска развития болезни коронарных артерий у молодых взрослых, Coronary Artery Risk Development in Young Adults Study). Доктор Кристина Яффе (Kristine Yaffe) и ее коллеги из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (University of California, San Francisco) изучили значение хронического воздействия сердечно-сосудистых факторов риска (например, повышения артериального давления и уровня глюкозы натощак) и образа жизни (режима питания и физической активности) для предсказания снижения умственных способностей в среднем возрасте.

Как оказалось, кумулятивное влияние некоторых факторов риска (уровня артериального давления, количества обычной физической активности), в том числе при формальной оценке их уровня в пределах нормы, но ближе к границе нормы, связано с худшими умственными способностями в среднем возрасте. Для оценки когнитивной функции авторы пользовались тестом Струпа, тестом замены цифровых символов и тестом Рея на слухоречевое заучивание.

Таким образом, было доказано, что снижение умственных способностей можно обнаружить уже в среднем возрасте, и что оно связано с изменяемыми факторами риска, а это в свою очередь позволит проводить их профилактику.

remedium.ru