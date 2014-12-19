Масло и кофе - идеальное сочетание

На Западе распространяется новая мода - масляный кофе. Считается, он повышает уровень энергии, помогает сбросить вес и позволяет оставаться внимательным, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail. Крупные сетевые кофейни в США и Британии уже вводят масляный кофе в меню.

Данный рецепт обнародовал гуру здорового образа жизни Дэйв Аспрей, который попробовал чай с маслом из молока яка во время путешествия в Тибет. И теперь кофе с маслом получило известность как "жирный черный" и "палеолитический кофе". По словам Дэйва, такой напиток зарядит энергией на 6 часов, и тело будет сжигать в течение всего дня калории. Плюс, улучшатся когнитивные функции.

Сначала берется пара капель масла с триглицеридами с цепью средней длины, которое получается из рафинированного кокосового масла. Потом идут две чайные ложки растопленного несоленого сливочного масла. Все это взбивается в пену и добавляется к кофе. Правда, вкус у напитка довольно специфичен. Кофе получается откровенно жирным. Более того, есть все основания полагать, что напиток не поможет сбросить вес, а, скорее, спровоцирует ожирение и увеличение показателей холестерина. А это уже повысит риск болезней сердца и инсульта.