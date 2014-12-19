Полезные свойства бананов

Британские ученые выяснили, что для того, чтобы у пары родился мальчик, будущей маме нужно употреблять в пищу как можно больше бананов, пишет nashamama.com.

Эти фрукты богаты калием, который влияет на формирование благоприятной среды для сперматозоидов с Y-хромосомой. Она как раз и отвечает за появление наследника. Злаковые также полезны в этом деле. Поэтому тарелка овсяной каши утром должна стать вашей нормой. Поэтому тем парам, которые стремятся зачать мальчика, стоит налегать на бананы.