При лечении пациентов с ожирением необходима коррекция дозы антибиотиков

В журнале Clinical Obesity была опубликована работа ученых из Медицинского центра Святого Винсента в Джексонвилле. Они провели обзор литературы об альтернативных способах дозирования антибактериальных препаратов у людей с ожирением. Авторы привели несколько обоснованных рекомендаций, но в целом, вывод состоит в отсутствии достаточного количества данных, которые позволили бы учесть изменения фармакокинетики лекарственных средств при ожирении.

Распространенность ожирения во всем мире увеличивается. По оценке ВОЗ, около 1,4 млрд взрослых имеют избыточную массу тела. Несмотря на рост распространенности ожирения, фармакокинетические исследования проводятся на людях с массой тела около 70 кг. В то же время морбидное ожирение связано с патофизиологическими изменениями, которые не могут не затрагивать распределение лекарственных веществ в организме и их клиренс.

Авторы предполагают, что существующие рекомендации по дозированию антибактериальных средств в популяции со значимой долей людей с ожирением могут быть неэффективны. У таких пациентов выше риск недостижения терапевтической эффективности и риск передозировки. В обзоре описаны подходы к изменению доз антибактериальных препаратов у больных с избыточной массой тела.

Ученые предлагают такую стратегию приема антибактериальных лекарственных средств, как использование начальной нагрузочной дозы, когда в первый прием препарата доза наибольшая, а затем она снижается.

Основным итогом этой работы стал вывод о значительном недостатке данных о фармакокинетике антибактериальных препаратов у людей с избыточной массой тела.

Ремедиум