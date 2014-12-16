Почему некоторым людям трудно сбросить вес

Во-первых, нехватка сна однозначно повышает риск набора веса. При недосыпе нарушается гормональный баланс - гормоны, регулирующие аппетит, работают неправильно.

В итоге человек постоянно хочет есть, пишет The Sydney Morning Herald. Во-вторых, низкокалорийные перекусы могут быть недостаточно сытными. По словам экспертов, продукты на 100 калорий не насытят вас в случае наличия сильного голода. Если вы его ощущаете, лучше устроить полноценный прием пищи.

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В-третьих, тело иногда само по себе сопротивляется изменениям. В нем работает программа на сохранение жировых отложений на случай голода. По этой причине иногда снижение веса тормозится. Сдвинуть показатели поможет перерыв на 2-4 недели. В это время лучше сфокусироваться на поддержании, а не на снижении веса. Потом можно начать худеть снова. Еще одна причина проблем с весом - вы едите больше, чем думаете. Иногда люди перекусывают, даже когда не испытывают голода. Лучший способ контроля - дневник питания и фотофиксация. Эти данные должны сопровождаться пометками о силе голода на момент приема пищи.

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Трудности нередко касаются женщин со скрытым синдромом поликистозных яичников. Данное заболевание есть примерно у каждой пятой женщины репродуктивного возраста. Синдром вызывает бесплодие и избыточный вес. При этом о наличии синдрома не подозревают 70% женщин. Медики советуют правильно питаться, заниматься спортом и делать все, чтобы побороть инсулиновую устойчивость, которая повышает риск болезней сердца и диабета 2 типа.

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