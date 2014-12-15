В Москве снова протестовали медики

Как сообщается в официальной группе мероприятия в Фейсбуке, согласованная с властями акция началась в час дня, демонстранты прошли от Самотечной площади до Олимпийского проспекта, где состоялся митинг.

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По оценке очевидцев, на митинг собралось около 1,5-2 тысяч человек. В ГУ МВД по Москве сообщили, что в шествии приняли участие около 250 человек, передает NEWSru.com.

Одиночные пикеты медиков прошли в Иркутске.

Медработники и учителя выступают против проведения реформ в сферах их деятельности, требуют создания независимых общественных советов при департаментах медицины и образования, а также отмены платных услуг в образовательных и медицинских учреждениях.