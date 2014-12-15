На поведение подростков влияют гены - ученые

Ученые из Монреальского университета провели исследование генетического материала несовершеннолетних школьников и обнаружили, что некоторые сочетания генов способны определенным образом влиять на их поведение. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале International Journal of Neuropsychopharmacology.

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Исследователи предложили 1.337 ученикам средней школы в возрасте от 17 до 18 лет анонимно заполнить анкеты, касающиеся преступности, семейных конфликтов, опыта сексуального насилия и качества отношений с родителями. Помимо этого, у респондентов были собраны образцы слюны, из которых была получена их ДНК. Ученые обнаружили, что три варианта сочетания генов были связаны с друг другом, а также с конфликтностью в семье, сексуальным насилием и высокой вероятностью правонарушений.

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В частности, один из генов отвечал за моноаминоксидазу (MAOA) - один из ключевых ферментов в метаболизме серотонина, высокая концентрация которого оказалась связана с неблагополучным детством и антисоциальным поведением в юном возрасте. Другой ген, связанный с агрессивным поведением, был выявлен среди респондентов, общавшихся с агрессивными сверстниками. Носители третьего гена, также участвующего в метаболизме серотонина, чаще переживали трудные ситуации в детстве.

Исследователи отмечают, что среди носителей одинакового сочетания всех трех генов к антисоциальному поведению были склонны лишь те, кто жил в ситуации семейного конфликта или подвергался сексуальному насилию, в то время как подростки, имевшие положительные и теплые отношения с родителями, не были склонны к преступлениям.

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Таким образом, ученые пришли к выводу, что полученные данные являются неоспоримым доказательством того, что гены способны влиять на мозг и поведение, изменяя чувствительность человека к факторам окружающей среды. Однако, как отмечают специалисты, одни и те же генетические варианты могут по-разному влиять на склонность подростка к преступлениям, и их проявление зависит от социальных условий.

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