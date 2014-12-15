Число погибших от Эболы достигло 6583 человек - ВОЗ
10:00, 15 декабря 2014Зарубежные новости
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В Западной Африке зафиксировано 18 188 случаев заражения вирусом
REUTERS
Число погибших в результате заражение лихорадкой Эбола возросло до 6583 человек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters, которое наводит данные Всемирной организации здравоохранения.
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Согласно данным организации, в Западной Африке зафиксировано 18 188 случаев заражения вирусом.
Ранее стало известно, что в Сьерра-Леоне введен запрет на проведение публичных рождественских мероприятий в связи с распространением Эболы.
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