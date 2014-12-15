Великобритания примет на лечение раненых украинских солдат

Великобритания примет на лечение пятерых раненых украинских солдат.

Об этом объявил в воскресенье британский министр иностранных дел Филип Хаммонд, передает РИА Новости.

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"Великобритания поддерживает украинский народ и правительство Украины, защищающих независимость своей страны и работающих над обеспечением политических, экономических реформ и реформы системы управления, необходимых для восстановления страны. Хирургическое отделение больницы имени королевы Елизаветы (в Бирмингеме) имеет огромный опыт в лечении полученных на поле боя ранений, и я рад, что мы можем использовать этот опыт для того, чтобы вернуть к жизни тех, кто был тяжело ранен в конфликте на востоке Украины", - говорится в заявлении министра.

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Врачи проведут операции пяти украинским солдатам, первый из которых уже был доставлен в Бирмингем на этой неделе. Второй военный прибудет в Британию в январе.

"Группа хирургов из больницы королевы Елизаветы отправится в январе в Киев, чтобы выбрать еще троих солдат для лечения", - отмечается в сообщении МИД.