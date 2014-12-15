В тяжелые времена рождаются более здоровые люди - исследование

К сожалению, есть и обратная сторона: это происходит потому, что слабые мальчики умирают ещё до рождения.

Исследование записей церковных метрических книг Финляндии, сделанных с 1790 по 1870 годы, показало, что в тяжёлое для страны время соотношение полов при рождении увеличивалось в сторону девочек. Мальчиков на свет появлялось меньше, однако они на 8% чаще доживали до половозрелости, чем родившиеся в сытые и благополучные годы. Юноши, чьё детство пришлось на трудные времена, имели в среднем на 4% больше сыновей и дочерей в пересчёте на одного человека. Разницы небольшая, но она есть.

Такие данные позволяют предположить, что в неблагоприятные периоды мальчики рождались более сильными, чем обычно, а менее жизнеспособные дети, к сожалению родителей, подвергались выкидышу. Авторы работы отмечают, что в плане эволюции такое явление не выглядит очень оправданным. Основные показатели выживших, конечно, лучше средних, но не настолько, чтобы ради этого природе можно было жертвовать тысячами эмбрионов.

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