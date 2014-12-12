Супербактерии будут убивать больше людей, чем рак

Устойчивые к антибиотикам инфекции – такие, как кишечная палочка, малярия и туберкулез, - к 2050-му году будут убивать еще 10 миллионов человек в год – больше, чем сейчас умирают от раковых заболеваний, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование, заказанное премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном.

На сегодняшний день в результате заболевания инфекций, устойчивых к антибиотикам, умирают 700 тысяч человек в год.

В мае этого года Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, согласно которому, во всех регионах мира стремительно растет устойчивость к антибиотикам, которые призваны бороться с Klebsiella pneumoniae – кишечной бактерией, вызывающей такие заболевания как пневмония, сепсис, инфекции у новорожденных пациентов и пациентов реанимационных отделений больниц. В отчете указано, что во многих частях света уже стали неэффективнымы антибактериальные препараты для лечения инфекций мочевых путей.

В Австралии, Австрии, Канаде, Франции, Японии, Новегии, Словении, ЮАР, Швеции и Великобритании подтверждены многочисленные случаи устойчивости к лечению от гонореи – болезни, которой каждый день во всем мире заражается свыше 1 миллиона человек.

Первое обширное исследование ВОЗ о резистентности к антибиотикам фокусируется на семи бактериях, отвечающих за такие распространенные и тяжелые заболевания как сепсис, диарея, пневмония, инфекции мочевых путей и гонорея.

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