Еврокомиссия выделила 63 тыс. евро Красному Кресту Беларуси для беженцев с востока Украины

Европейская комиссия выделила 63 тыс. евро на поддержку Общества Красного Креста Беларуси для удовлетворения неотложных нужд групп беженцев, которые оказались в Беларуси из-за конфликта на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Европейского Союза в Украине, средства были предоставлены через Фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий (DREF).

Гуманитарную помощь получат около 2,4 тыс. человек, 1,2 тыс. из которых пересекли границу недавно. Среди вновь прибывших наиболее уязвимых беженцев, которые получат талоны на покупку еды, воды и средств гигиены, – более 100 семей с детьми, 20 беременных женщин, 480 семей с одним из родителей, 300 нетрудоспособных и 300 пожилых людей. Эти средства также будут использованы для пополнения аварийного запаса, который он был использован летом.

Как говорится в сообщении, ежегодно Еврокомиссия делает взнос в Фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Согласно новому договору, который был подписан в 2014 году, Еврокомиссия предоставила 1,5 млн евро Фонду помощи пострадавшим от стихийных бедствий с целью поддержки национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в противостоянии незначительным катаклизмам – по поводу которых, вероятно, не будет международной реакции.

*** Фонд помощи пострадавшим от стихийных бедствий был создан Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 1985 году. Его цель – оказывать немедленную финансовую поддержку национальным обществам Красного Креста и Красного Полумесяца. Отдел Еврокомиссии по гуманитарной помощи и гражданской защите (ECHO) является ключевым донором фонда.