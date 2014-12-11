Тренировки меняют активность генов

Часто говорят: нужно двигаться, чтобы быть здоровым. Обычно это утверждение делается без объяснения. А правда, как именно движение поможет не заболеть?

Физиологи из Каролинского института попытались ответить на этот вопрос, предложив 23 здоровым юношам и девушкам на протяжении трёх месяцев 4 раза в неделю по 45 минут крутить педаль велотренажёра. Именно педаль, а не педали: одна нога должна была остаться нетренированной и служить в качестве контроля. Из обеих ног каждого испытуемого взяли по небольшому кусочку мышцы на биопсию. Также исследователи измерили мышечную силу ног добровольцев до начала курса тренировок и после его окончания.

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Анализ работы 20000 генов в мышечных волокнах выявил, что по сравнению с нетренированными мышцами в тренированных более активно экспрессируются гены, регулирующие метаболизм углеводов и адаптацию к физическим нагрузкам. Зато гены, усиливающие процессы воспаления, в тренированных мышцах менее активны.

Такие результаты могут пролить свет на то, как эффективнее лечить сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания – состояния, связанные с воспалением и обменом углеводов. К томуже, исследование позволит сделать лечение таких недугов более чутким к особенностям пациентов: у мужчин и женщин изменения активности генов из-за тренировок происходили немного по-разному.

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