Фруктоза заставляет больше есть

Участники ежегодного собрания Американского колледжа нейропсихофармакологии в Фениксе (штат Аризона) рассказали, что этот сахар медленно вызывает насыщение, зато усиливает желание поесть.

Казалось бы, фруктоза почти в 2 раза слаще, чем глюкоза — сахар, который нужен нашему мозгу и другим органам. К тому же, она даёт меньше энергии, чем глюкоза, а значит, можно не бояться за излишнюю калорийность своего обеда. На деле оказывается, что фруктоза вызывает желание съесть как можно больше.

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Этот эффект обнаружилиисследователи из Университета Южной Калифорнии, изучая результаты фМРТ 24 испытуемых. Мужчины и женщины 16-25 лет рассматривали фотографии высококалорийных блюд вроде шоколадного пирога после того, как принимали напиток, содержащий либо глюкозу, либо фруктозу. В случаях, когда испытуемые пили напиток с фруктозой, просмотр изображений еды вызывал у них более выраженное желание подкрепиться. К тому же, томография показывала, что прилежащее ядро — часть мозга, задействованная в механизмах подкрепления — активировалась сильнее, когда добровольцы употребляли фруктозу.

Получается, что заменять глюкозу фруктозой в сладостях не надо. Быстрее насытиться вы не сможете, а скушать ещё захотите. А постоянное переедание, как известно, приводит к ожирению.

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