Йодид способен защитить сердце от реперфузионного повреждения

Работа была опубликована в журнале PLOS ONE.

В данном исследовании у мышей моделировалась ишемия миокарда путем пережатия магистральной артерии. За пять минут до окончания блокады артерии грызунам вводился йодид в виде йодида натрия или плацебо (физиологический раствор). Гистологическое исследование ткани сердца показало, что у животных, получивших йодид на 75% меньше объем реперфузионного повреждения. Подобное действие, выраженное в меньшей степени, было обнаружено и у ионов бромида. Окисленная форма йодида, йодат, не приводила к уменьшению объема реперфузионного повреждения.

При подтверждении подобного эффекта у людей будет получено средство от тяжелого осложнения ишемии миокарда, а сокращение объема поврежденной ткани улучшит функцию сердца у пациентов и уменьшит смертность от сердечной недостаточности.

Важно отметить, что йод и йодид применяются в медицине с начала XIX века. Возможные нежелательные явления связаны с нарушением функции щитовидной железы, так как объемное одномоментное введение йод-содержащих препаратов ее угнетает. Авторы работы предполагают, что в качестве первого клинического применения для оценки действия йодида у людей можно рассмотреть его профилактический прием перед операцией аорто-коронарного шунтирования.

remedium.ru