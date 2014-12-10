Разработчикам вакцин от вируса лихорадки Эбола дали иммунитет против судебных исков

Ведомство также призвало другие страны последовать этому примеру, информирует Reuters.

Как отметила министр здравоохранения США Сильвия Беруэлл (Sylvia Burwell), защита от судебных исков потенциально пострадавших станет дополнительной мотивацией для компаний, работающих над лекарствами против лихорадки Эбола.

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По решению министерства, такие компании получают иммунитет от правовых притязаний, связанных с производством, испытаниями, разработкой, дистрибуцией и применением экспериментальных вакцин. Тем не менее, эта защита не распространяется на судебные иски, поданные за границами США.

В течение долгого времени Соединенные Штаты предоставляют аналогичный иммунитет компаниям, занимающимся разработкой вакцин для применения у детей.