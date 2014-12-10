Ртутные градусники исчезнут из продажи

Летом 2013 года министерство здравоохранения Израиля издало инструкцию, запрещающую медицинским учреждениям закупать ртутьсодержащие приборы.

Эта инструкция была принята в рамках международной конвенции о сокращении использования ртути и содержащих ее приборов, их импорта и экспорта вплоть до полного запрета в 2020 году.

Следует отметить, что призванные заменить ртутный термометр электронные градусники в большинстве своем не отличаются точностью измерения и требуют регулярной замены батареек. Более точные градусники, такие, как инфракрасный термометр, стоят значительно дороже.

Новости Израиля