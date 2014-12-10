Показатели смертности вследствие малярии в мире снизились вдвое - ВОЗ

Медики говорят, что за период между 2001 и 2013 годы около 4,3 миллионов человек избежали смерти от этой болезни, 3,9 миллионов из них - дети в возрасте до пяти лет в Тропической Африке.

Ежегодно все больше людей получают медицинскую помощь, которая спасает им жизнь.

Читайте такжеВОЗ представила новое руководство по борьбе с раком шейки матки

В 2004 году 3% из тех, кто находится в зоне риска, имели доступ к антимоскитным сеткам, сейчас этот показатель достиг 50%.

Постепенно возросло количество диагностических проверок. Улучшился доступ к лекарствам от малярии, которая передается через укусы зараженных москитов.

Все больше стран вскоре могут вообще ликвидировать угрозу малярии.

В 2013 году две страны, Азербайджан и Шри-Ланка, впервые отчитались об отсутствии новых случаев заболевания малярией среди своего населения. Еще 11 (Аргентина, Армения, Египет, Грузия, Ирак, Кыргызстан, Марокко, Оман, Парагвай, Туркменистан и Узбекистан) также смогли полностью избежать заражений.

Читайте такжеПростые медицинские манипуляции помогают выжить при инфицировании вирусом Эбола - ученые

В Африке, где фиксируется 90% всех случаев смертей от малярии, распространение опасной инфекции существенно сократилось.

Здесь количество зараженных лиц уменьшилось на четверть - со 173 миллионов в 2000 году до 128 миллионов в 2013 году. И это несмотря на увеличение на 43% количества населения, проживающего в местах распространения малярии в Африке.

Руководитель ВОЗ доктор Маргарет Чан рассказывает: "Такие огромные достижения стали результатом улучшения средств лечения, увеличения политического внимания, развития региональных инициатив, а также значительного роста международной помощи и местного финансирования".

В то же время Чан добавила, что ВОЗ не может успокаиваться на этом, ведь большинство стран, где могут возникать эпидемии малярии, все еще далеки от общего обеспечения соответствующими медицинскими средствами.

Увеличение нечувствительности инфекции к действию лекарств, а москитов - к действию инсектицидов, составляет главную угрозу и может привести к увеличению количества смертей.

Существует также опасность того, что вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке ухудшит ситуацию с противодействием малярии.

В целом в мире ориентировочно 3,2 миллиарда человек рискуют заразиться малярией.

И хотя на борьбу с этой болезнью в 2013 году года выделили $2,7 миллиарда (что втрое больше по сравнению с 2005 годом), это все еще существенно меньше $5,1 миллиардов, необходимых для установления глобального контроля и ликвидации малярии, говорят в ВОЗ.

BBCUkrainian.com