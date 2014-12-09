Из-за смерти людей приостановлено использование вакцины от гриппа
После гибели четырех человек итальянское агентство по оценке лекарственных средств (AIFA) приостановило использование двух партий противогриппозной вакцины, разработанной швейцарской фармацевтическим компанией Novartis
Вакцина против гриппа FLUAD, утвержденная еще в 1997 году, предназначена для лиц пожилого возраста. Клинические испытания препарата проводились при участии 70 тысяч добровольцев, и более 65 миллионов доз вакцин были успешно использованы в различных странах мира.
По словам представителя компании, пока неясно, стала ли вакцина причиной их смерти, или здесь есть иные причины. Двоим умершим мужчинам и двум женщинами было от 67 до 87 лет.
"На настоящий момент еще не установлено, есть ли связь между их смертями и вакцинацией, - сказано в заявлении AIFA. - Полная картина произошедшего будет выяснена после полного анализа всех факторов, включая общее состояние здоровья умерших, их возраст и наличие каких-либо заболеваний".
Как считают в представительстве Novartis, препарат имеет долговременную историю и подтверждения своей безопасности. По их словам, "обе партии вакцин соответствуют всем стандартам качества".