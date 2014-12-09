Из-за смерти людей приостановлено использование вакцины от гриппа

Вакцина против гриппа FLUAD, утвержденная еще в 1997 году, предназначена для лиц пожилого возраста. Клинические испытания препарата проводились при участии 70 тысяч добровольцев, и более 65 миллионов доз вакцин были успешно использованы в различных странах мира.

По словам представителя компании, пока неясно, стала ли вакцина причиной их смерти, или здесь есть иные причины. Двоим умершим мужчинам и двум женщинами было от 67 до 87 лет.

"На настоящий момент еще не установлено, есть ли связь между их смертями и вакцинацией, - сказано в заявлении AIFA. - Полная картина произошедшего будет выяснена после полного анализа всех факторов, включая общее состояние здоровья умерших, их возраст и наличие каких-либо заболеваний".

Как считают в представительстве Novartis, препарат имеет долговременную историю и подтверждения своей безопасности. По их словам, "обе партии вакцин соответствуют всем стандартам качества".

medportal.ru