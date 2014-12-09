Прием статинов увеличивает риск развития катаракты

Однако некоторые врачи обеспокоены повышенным риском помутнения хрусталика (развития катаракты) в результате использования статинов.

Результаты предыдущих исследований, касавшиеся связи между приемом статинов и развитием катаракты, были спорными и противоречивыми. Новые данные основаны на результатах исследований двух больших групп людей, принимавших статины больше одного года.

В первой группе из 650 тысяч пациентов был зарегистрирован 162 501 случай помутнения хрусталика, а во второй группе из 450 650 человек - чуть более 45 тысяч случаев развития катаракты, потребовавшей хирургического вмешательства. Таким образом, результаты исследования первой группы пациентов показали, что прием статинов связан с увеличением риска развития катаракты примерно на 27 процентов, а второй группе этот риск составил около семи процентов, тем не менее, эта величина остается статистически значимой.

Пациенты принимали различные препараты статинов, но действие, оказываемое ими, имело одну и ту же тенденцию, связанную с увеличением риска помутнения хрусталика.

"При вопросе о необходимости назначения статинов важно оценить их пользу и потенциальный вред. Если у пациента высок риск развития инфаркта или инсульта и связанной с ними смертности, то польза от приема статинов значительно перевешивает потенциальный риск развития катаракты, - прокомментировали результаты исследования авторы. - Что касается тех пациентов, у которых сердечно-сосудистый риск не столь высок, то для них предпочтительнее использовать другие способы регуляции уровня холестерина в крови".

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