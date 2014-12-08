Простые медицинские манипуляции помогают выжить при инфицировании вирусом Эбола - ученые

Исследователи говорят, что медицинские учреждения сбиты с толку "неточными высказываниями" о том, что проверенных лекарств от Эболы не существует.

При этом пациенты, которым можно было бы ввести в организм жидкость или электролиты, часто умирают от обезвоживания.

В трех странах Западной Африки, которые больше всего пострадали от вируса погибли уже свыше 6000 человек.

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Вирус вызывает сильную рвоту, диарею и кровотечение, которые приводят к интенсивной потере жидкости и электролитов, таких как натрий и калий.

Когда пациенты слишком слабые, чтобы пить, жидкость можно вводить в организм через капельницу.

Профессор Иэн Робертс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и его коллега профессор Андерс Пернера из Университета Копенгагена подчеркивают, что об этой процедуре часто забывают, концентрируясь вместо этого на потенциальных лекарствах и вакцинах.

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"Когда эпидемия началась, люди думали, что мы ничего не можем сделать, если не убить вирус", - сказал BBC профессор Робертс.

"Некоторые простые вещи - например введение жидкостей - могут снизить уровень смертности", - говорит профессор.

В организации "Медики без границ" говорят, что пациентов поощряют много пить, но капельницы вводят только самым тяжелым больным, потому что во время этой процедуры медработники сами рискуют заразиться.

Доктор Кэтрин Гулиган из фонда "Спасите детей", которая сейчас работает в Сьерра-Леоне, рассказала ВВС: "Некоторые пациенты однозначно требуют внутривенного введения жидкостей, и это нелегко сделать".

"Есть опасения относительно безопасности обращения с иглами в палатах, но мы начинаем видеть, что при наличии надлежащего обучения и оборудования это может сработать".

Также, по словам Гулиган, некоторые пациенты не позволяют ставить себе капельницы, а некоторые - просто вытаскивают их.

Но если уделить этой проблеме внимание, это может спасти жизнь, считает медик.

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