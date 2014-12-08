Киви оздоравливает сердце и сосуды

8-недельное испытание с участием 30 женщин и 13 мужчин разного возраста с дислипидемией (нарушение соотношения разных видов липидов в крови) позволило экспертам сделать выводы, что регулярное употребление киви положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, пишет u-news.com.ua.

Так, 2-3 киви в день снижают уровень плохого холестерина в крови, повышают концентрацию хорошего, увеличивают содержание витаминов С и Е в организме.

Более ранние исследования показывали, что регулярное употребление киви разжижает кровь и является хорошей профилактикой внутрисосудистых тромбозов.

Если у вас нет возможности каждый день радовать себя киви, то можете заменить его обычным крыжовником - ближайшим родственником киви, который обладает такими же полезными свойствами.