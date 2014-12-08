Новые данные о механизме различия иммунной системой своих и чужих белков

Профессор Шехеразад Заде-Нассери (Scheherazade Sadegh-Nasseri) и ее коллеги выяснили, каким образом иммунная система выбирает доминантный эпитоп - часть антигена, распознавание которой и приводит к развитию иммунного ответа. Работа по моделированию этого процесса в искусственных условиях проводилась в течение нескольких лет.

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Авторы обнаружили, что эпитопы, относящиеся к инфекционным агентам, прочно связываются с белковыми рецепторами, что мешает протеазам, известным как катепсины, находить и разрушать их. Эпитопы белков, ассоциированных с аутоимунными заболеваниями, например, ревматоидным артритом и диабетом, оказываются устойчивы к катепсинам не только при образовании комплекса с рецептором, но и в свободной форме.

Увеличение концентрации одного из эпитопов и приводит к тому, что он становится доминантным. Его последующая презентация наивным Т-лимфоцитам вызывает воспалительную реакцию.

Ученые предполагают, что новая информация о работе иммунной системы поможет больше узнать об аутоимунных заболеваниях и найти ключ к их эффективному лечению. Предсказание того, который из эпитопов станет доминентным, также окажется полезным при разработке новых вакцин.

remedium.ru