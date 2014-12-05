Человеческий глаз улавливает инфракрасное излучение
В новом исследовании ученые из Вашингтонского университета проанализировали клетки сетчатки человека и мышей
Исследователи воздействовали на эти клетки мощными лазерами с инфракрасным излучением.
Эксперименты свои ученые начали из-за рассказов многих экспертов о вспышках зеленого света, которые те видели во время работы с инфракрасным излучением.
Выходит, что при определенных условиях человеческий глаз способен воспринимать излучение лазеров. Когда импульсы генерируются очень быстро, светочувствительные клетки сетчатки получают почти двойное инфракрасное излучение. В таком случае глаз сможет замечать свет, выходящий за пределы видимой зоны спектра.
Исследователи заметили: чем короче сам импульс, тем больше вероятность того, что люди смогут увидеть его. Ученые надеются разработать новое устройство, которое позволит медикам изучать глаз и стимулировать определенные участки сетчатки, чтобы выявить возможные нарушения в ее работе.