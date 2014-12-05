Если ребенок плохо спит

Однако у детей нарушения сна сложнее выявить, чем у взрослых. Оказалось, что проще всего это сделать, оценив, как ребёнок двигается во время сна.

Медики из университета Аделаиды (Австралия) попытались выяснить, как можно достоверно выявить нарушения сна у дошкольников и младших школьников. Ониизмеряли множество физиологических параметровво время сна у 92 детей в возрасте от 3 до 12 лет (с нарушениями сна и без них). В число таких параметров входили сокращения мышц, дыхание, движения глаз, уровень кислорода в крови и ритмы мозговой активности.

Нарушения сна, которые искали у испытуемых, включают в себя внезапную остановку дыхания во время сна и храп. Долгое время считалось, что такие состояния можно выявить, оценив уровень кислорода в крови. Однако на деле оказалось, что насыщенность крови кислородом слабо зависит от наличия задержек дыхания. Более всего с подобными нарушениями связаны, как выяснилось, движения детей во время сна.

Учёные надеются по результатам этого исследования создать средство диагностики нарушений сна, точно выяснив, какие параметры движений во сне связаны с его плохим качеством, и как именно.

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