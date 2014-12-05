Разработан препарат, компенсирующий побочные эффекты алкоголя

Статья о результатах работы ученых опубликована в Journal of Alcoholism and Drug Dependence.

Профессор Пейдж из университета Хаддерсфилд совместно с коллегами разработал особую смесь этан-бета-камфоры, которая легко проникает в кровь прежде, чем переходит в активную форму.

Исследователи обнаружили, что мыши, которым параллельно с "приемом" алкоголя был введен этот препарат, теряли меньше клеток мозга, связанных с навигацией и ориентацией, и имели меньший уровень воспаления, которое является причиной различных негативных последствий приема алкоголя, включая ухудшение памяти. Такие побочные эффекты особенно опасны для здоровья подростков, чей мозг еще находится в процессе развития.

Ученые обнаружили, что смесь способна уменьшать уровень алкоголя в глиальных клетках, защищающих мозг, и надеются использовать препарат для лечения других заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и деменцию, которые также являются результатом снижения активности мозга.

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