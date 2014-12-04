Новый способ борьбы с вирусом герпеса

Лекарство блокирует активность одного из белков человеческой клетки, что не позволяет вирусу размножаться.

Исследователи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в СШАзаблокировали работу белка LSD1клетки организма-хозяина и проверили, будет ли при этом размножаться вирус герпеса. LSD1 позволяет переводить гены в рабочую конфигурацию. Работу препарата проверили в трёх разных экспериментальных моделях на животных.

Метод блокирования LSD1 во всех случаях помогал на самых ранних стадиях заболевания. Гены HSV не работали, число молекул ДНК возбудителя герпеса не менялось, размножение вируса практически не шло. Как следствие, симптомы заболевания значительно облегчались.

Способ хорош тем, что он помогает бороться и с теми вирусами, которые никак не проявляют себя. Так часто происходит с вирусом простого герпеса (HSV). Поскольку лекарство действует не на сам вирус, а на клетку хозяина, сам возбудитель болезни не будет развивать устойчивость к лечению, а это большой плюс.

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