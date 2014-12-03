Швейцария передала гуманитарную помощь для раненых в зоне АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, центр получил 27 многофункциональных кроватей для раненых бойцов, такое же количество тумбочек с подсветкой, а также посуду и постельное белье общей стоимостью около 16 тыс евро.

Как отметили в ОГА, помочь украинским военным решил швейцарский бизнесмен, который на протяжении многих лет работает в Одессе. В травматологическом отделении, куда поступило оборудование, отмечают чрезвычайную важность подобной помощи. Новые кровати помогут комфортной и безопасной транспортировке раненых.

По словам начальника травматологического отделения Военно-медицинского клинического центра Южного региона Владислава Горбенко, эти кровати создают не только комфорт и удобство для больных, но и позволяют проводить некоторые медицинские манипуляции, не выгружая больных из каталки и не перевозя их в перевязочную. Транспортировку можно осуществлять вместе с кроватью.

За время АТО в названном военном центре прошли лечение около 1 тыс. бойцов. В настоящее время в нем находится более 100 солдат и офицеров, раненых на Донбассе.