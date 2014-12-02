Раненых спецназовцев будут усыплять

В случае серьезного ранения спецназовцев США в зоне боевых действий будут временно усыплять. В таком состоянии они будут находиться до перемещения в безопасное место.

Американское Командование сил специальных операций (SOCOM) выделило 550 тысяч долларов на финансирование принципиально нового лекарственного препарата для нужд силовых структур. Лекарство, разработанное австралийскими учеными, не только защищает от потери крови, но также предупреждает необратимые повреждения головного мозга.

Как отмечают эксперты, новое лекарство может быть первым большим шагом при лечении раненых на поле боя. На разработку нового медицинского препарата специалисты подразделения Тропической медицины и здоровья при Университете Джеймса Кука потратили семь лет, пишет газета Daily Mail.

Препарат должен быть применен в течение "платиновых 10 минут" после ранения - так в медицине называют время эффективности оказанной помощи. По словам медиков, "золотой час" не спасает тяжелораненых в условиях серьезного боя.

В ходе боевых действий в Ираке и Афганистане более 87 процентов смертей среди союзников происходили в течение первых 30 минут, до того, как они попадали в больницу. Почти четверть из них, около тысячи человек, можно было спасти, если бы им вовремя оказали полноценную медицинскую помощь, - рассказывают ученые.

По их словам, при серьезной потере крови и черепно-мозговой травме современные средства эффективно лечат что-то одно. Получается палка о двух концах. Но если решить обе проблемы, то можно спасти множество жизней, отмечают они.

Помощь раненому на поле боя оказывается в два этапа. Первая инъекция, которая делается сразу же после получения травмы, спасает раненого от сильного кровотечения и повреждения головного мозга. Вторая доза стабилизирует состояние солдата и продлевает время, в течение которого ему можно помочь сохранить жизнь.

Жидкость вводится в кровь или костный мозг. Она снимает воспалительные процессы, препятствует нарушению свертывания крови и уменьшает расход энергии.

Исследователи говорят, что новое лекарство может быть также использовано гражданскими лицами в мирное время.

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