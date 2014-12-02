Жители больших городов стареют быстрее

Специалисты провели эксперимент и установили, в чем жители городов проигрывают обитателям сельской местности.

Эксперты из компании Procter & Gamblе пришли к выводу, что кожа людей от жизни в большом городе оказывается более уязвимой перед неприятным процессом старения – кожный покров быстрее сохнет и истончается, покрывается морщинами, пигментными пятнами, утрачивает упругость. При этом старение кожи у жителей мегаполисов происходит интенсивнее, даже, несмотря на то, что в сельской местности люди больше времени проводят на солнце и в большей степени подвергаются вредному в плане старения воздействию ультрафиолета.

"Результаты нашего исследования доказывают, что проживание в большом городе ускоряет процесс старения нашей кожи на 10%", - сообщили специалисты.

В проводившемся ими эксперименте принимали участие двести женщин в возрасте от 35 до 45 лет, половина которых имели место жительства в крупном городе, а половина - в сельской местности. Эти участницы были отобраны путем специального анкетирования среди большего количества женщин, выразивших желание поучаствовать в данном проекте, - в группу наблюдения отобрали горожанок и сельчанок, ведущих примерно одинаковый образ жизни. Разделив их в соответствии со средой обитания, ученые убедились: городские женщины стареют быстрее ровесниц, живущих в селах.

Причиной этому эксперты считают городской воздух, предельно загрязненный вредной химией, прежде всего, за счет автомобильных выхлопов и выбросов промышленных предприятий. Влияние грязного воздуха на кожу настолько значительно, что противостоять ему сложно даже при наличии привычного ухода за кожей и ее очищения.

"Он вызывает воспаления, нарушает защитные механизмы кожи и повреждает коллаген, поддерживающий ее упругость, то есть ускоряет процесс образования морщин и старение", -говорят специалисты о воздействии городского воздуха на кожу.

А вот кожа женщин в сельской местности, по мнению экспертов, могла бы выглядеть даже лучше, чем оно есть. По их словам, темпы старения кожи жительниц сельской местности напрямую связаны с воздействием на нее солнечного света. Если бы сельчанки более тщательно ухаживали за кожей и пользовались солнцезащитными средствами, то старели бы медленнее - в реальности многие из них пренебрегают уходовыми и защитными средствами. Тем не менее, "деревенский" ультрафиолет наносит кожным покровам в совокупности меньше вреда, чем загрязненная городская среда, убеждены исследователи.

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