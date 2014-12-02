Жареная пища вызывает развитие онкологических болезней

Ученые провели многочисленные исследования и установили, что жареная пища способствует развитию рака простаты.

Любимые многими чипсы и жареная курица, рыба и картошка – источники проблем со здоровьем.

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Согласно результатам проведенных американскими учеными исследований, подобная пища способствует развитию серьезного заболевания – рака простаты.

А ведь куриные ножки и крылышки в хрустящей корочке – одно из самых популярных блюд в США. Они могут соревноваться в распространенности разве что с другой любимой местной едой – пончиками и картофельными чипсами.

Немало поклонников вредной жареной пищи и среди жителей европейских стран.

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Ученым из Центра исследования рака в Сиэтле удалось выяснить, что при обжаривании в глубоком масле в продуктах образуются канцерогенные вещества (гетероциклические амины, альдегиды, и др.), которые значительно увеличивают риск развития опухоли простаты у мужчин.

med2.ru