Пакистан приступил к масштабной иммунизации детей против полиомиелита

Пакистан запустил масштабную программу по вакцинации против полиомиелита детей, проживающих в Северном Вазиристане, информирует MedicalXpress.

Иммунизация была инициирована под давлением международного сообщества: ранее ВОЗ признала ситуацию с полиомиелитом в Пакистане угрозой для мирового здравоохранения. В рамках запущенной программы планируется провести вакцинацию 39 тыс. детей.

Читайте такжеУкраине угрожает возобновление циркуляции дикого полиовируса – эпидемиолог

Специалисты уже приступили к иммунизации детей на территориях, не затронутых боевыми действиями. По словам главного врача Северного Вазиристана, программа будет продолжаться до тех пор, пока не будут вакцинированы все 39 тыс. детей. Одной из причин отсутствия временных рамок является напряженная ситуация в регионе.

Читайте такжеСША готовы поддержать Украину вакцинами для борьбы с полиомиелитом

По официальным данным, в последнее время в Пакистане наблюдается стремительный рост количества инфицированных полиомиелитом. Так, если в 2012 году в Пакистане было зарегистрировано 58 случаев полиомиелита, то число инфицированных в этом году составило 187 человек (по состоянию на начало октября).

Власти Афганистана также запустили аналогичную программу иммунизации против полиомиелита на территориях, граничащих с Пакистаном.

who.int