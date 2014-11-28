Одиночество человека предопределено генами - ученые

Результаты исследований опубликованы в журнале Scientific Reports.

Генетики из Пекинского университета изучили роль однонуклеотидных полиморфизмов гена 5-HTA1, отвечающего за работу одного из типов серотониновых рецепторов. Однонуклеотидный полиморфизм (single nucleotide polymorphism, SNP) представляет собой отличия последовательности ДНК размером в один нуклеотид (A, T, G или C). Такие вариации генов имеют большое значение для популяционного разнообразия внутри одного и того же вида.

В случае гена 5-HTA1 аллель G связана с более высокой экспрессией гена и снижением уровня комфортности при нахождении в долговременных отношениях. В настоящее время известно, что носители аллели G склонны к развитию неврозов, психозов, депрессии и пограничных расстройств личности.

Анализ ДНК, полученной из образцов волос 579 студентов, обнаружил, что в отношениях состояли 50,4 процентов исследуемых с генотипом CC и лишь 39 процентов человек с генотипом CG или GG. Таким образом, около 60 процентов носителей аллели G не состояли в отношениях, в то время как у носителей только аллелей C соотношение было равным.

"Пессимистические настроения и неврозы плохо отражаются на формировании, качестве и стабильности отношений. Связь между вариантом G и психологическими расстройствами повышает вероятность неудач в романтических отношениях, - объясняют исследователи. - Тем не менее, если, например, кто-то испытывает трудности при знакомстве, это не значит, что он не способен изменить что-то в своем поведении и научиться взаимодействию с другими людьми".

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