Конфликты помогают бороться со стрессом

В исследовании приняли участие 50 пар. У участников взяли образцы слюны для определения их уровня кортизола (гормона стресса) до начала конфликта. Затем каждый партнер рассказал о том, какие аспекты их отношений могут стать причиной для конфликта. Ученые также спросили добровольцев, как часто они становились свидетелями ссор родителей в детстве.

Потом партнеры должны были сесть и обсудить свои проблемы в отношениях, рассказывает Psych Central. Разговор снимали на видео. Через 20 минут после конфликта исследователи вновь измерили уровни кортизола участников. Видеозаписи показали людям, оценившим степень интенсивности конфликта каждой пары, а исследователи рассчитали уровни кортизола.

Ученые заметили: чем серьезнее был конфликт, тем интенсивнее реакция организма на стресс. Однако данная связь оказалась не столь явной у людей, которые в детстве часто наблюдали за ссорами родителей. Судя по всему, таким людям проще справиться со стрессом при конфликте. Предыдущие исследования показали, что конфликт может приводить к ряду негативных последствий. Например, он был связан с депрессией, стрессом, тревогой, обидой, гневом и физическим насилием. Но иногда ссоры полезны. Они не дают ситуации усугубиться, снижают напряженность и создают близость в отношениях.

med2.ru