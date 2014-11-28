Вес человека в разные дни недели - разный

Взвешивания на домашних весах в некоторые дни лучше избегать - иначе плохое настроение, можно считать, гарантированный. Специалисты пришли к выводу, что вес тела человека меняется в зависимости от дня недели: иногда он может быть легче, а иногда на пару-тройку килограммов тяжелее.

Журнал Obesity Facts, извещает ukrhealth.net, опубликовал результаты научного исследования, которые говорят о том, что в самом начале недели наши весы могут показывать совсем не те цифры, которые хочется на них видеть. «По воскресеньям и понедельникам наш вес больше, чем в другие дни недели», - утверждается в статье.

Данное утверждение, как выяснилось, обосновывается вполне конкретными цифрами. Исследователи пригласили для участия в эксперименте 80 взрослых лиц в возрасте от 25 до 62 лет, и регулярно их взвешивали. Таким образом специалисты смогли выяснить, как может колебаться вес в течение недели. Приняв во внимание индивидуальные особенности, медики установили следующую тенденцию: вес начинает понемногу расти в субботу, идет на спад ближе ко вторнику и достигает своего минимума в пятницу.

По словам диетологов, такая «весовая волна» характерна для большинства взрослых людей, что работают и не сидят на диете. Понять, почему так меняется вес, - несложно: до конца недели и с наступлением выходных люди расслабляются и чаще позволяют себе съесть или выпить лишнего, тогда как фаза разгара рабочих будней, наоборот, заставляет всех концентрироваться на своих обязанностях, а не на еде.

Показательно, что небольшое послабление в виде пищевых излишеств специалисты по питанию отнюдь не считают чем-то опасным. Если человек позволяет лишнюю порцию в воскресенье, но и в другие дни недели не выходит за рамки, то такой «контролируемый срыв» не нанесет вреда здоровью, говорят диетологи. В подобной слабости даже есть полезный психологический эффект: возможность полакомиться чем-то вкусным снимает напряжение, связанное с необходимостью следить за фигурой и постоянно считать калории.