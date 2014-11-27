Избыточный вес провоцирует развитие онкологических заболеваний

Каждый год полмиллиона людей в развитых странах заболевают онкологией из-за избыточного веса, уверены ученые из Международного агентства по изучению рака, сообщает сетевое издание Medical News Today.

Как известно, высокий индекс массы тела (ИМТ) является фактором риска и чреват раком пищевода, толстой и прямой кишки, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря, молочных желез, а также яичников. Результаты новых исследований показали, что 3,6% от общего числа прироста онкологических больных связаны именно с высоким ИМТ, а также, что рак из-за избыточного веса и ожирения более распространен в странах с высокой экономикой.

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"В целом, мы видим, что уровень заболевания раком, связанным с избыточным весом и ожирением, остается самым высоким в более богатых странах, и подобные эффекты уже видны в некоторых частях развивающегося мира", – объясняет доктор Изабель Соерджоматарам, один из авторов исследования.

Из 111. 000 новых онкологических больных в Северной Америке в 2012 году около 23% имели лишний вес. В Европе данный показатель также оставляет желать лучшего: 6,5% заболевших – пациенты с высоким показателем ИМТ. В странах Азии, где не так остро стоит проблема ожирения, доля больных раком с излишками веса невелика, а в нищей Африке лишь 1,5% всех новых случаев заболевания онкологией были связаны с избыточным весом и ожирением.

Проверив статистические данные, ученые также пришли к выводу, что лишний вес больше влияет на онкологию у женщин, нежели у мужчин. Например, в Чехии отмечают 5,5% новых случаев рака у мужчин, против 12% - у женщин.

"Женщины больше других страдают от онкологических заболеваний, в связи с ожирением. Например, постменопаузальный рак молочной железы, наиболее распространенная форма рака у женщин, в 10% этих случаев можно было бы предотвратить при наличии здорового веса тела", – говорит доктор Мелина Арнольд.

Около 73% случаев заболеваний раком матки, толстой кишки и молочной железы связаны с избыточным весом у женщин. 66 % случаев заболеваний раком почек и толстой кишки – у мужчин.

"Число онкологических заболеваний, связанных с ожирением и избыточным весом, как ожидается, будет расти по всему миру вместе с экономическим развитием", - подводит итог доктор Кристофер Уайлд, директор Международного агентства по изучению рака.

В свете этой информации становится очевидным, что множество раковых заболеваний можно предупредить с помощью здорового образа жизни.

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