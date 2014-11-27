Бразилия намерена выпустить собственную сыворотку против Эболы

Речь идет о вакцине на основе средства против бешенства. Сейчас Бразилия заканчивает подготовку соответствующего двустороннего документа с национальным институтом здоровья США, который позволит южноамериканской стране начать изготовление и применение данного препарата.

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Агентство Notimex отмечает, сообщает РИА «Новости», что бразильская сыворотка будет отличаться от экспериментального препарата Zmapp, выпуск которого в октябре власти США поручили трем биологическим лабораториям: если Zmapp предназначен для повышения иммунной защиты человеческого организма, то бразильская сыворотка стимулирует непосредственную выработку антител.

Количество погибших от смертельного вируса геморрагической лихорадки Эбола, по данным на 23 ноября, составило 5689 человек, заражено 15935 человек, сообщает в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со штаб-квартирой в Женеве.

Данные касаются восьми стран, где распространяется лихорадка. Подавляющее большинство случаев заражения и смертей приходится на три страны — Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне.