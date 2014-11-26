Постоянный стресс грозит психическими заболеваниями

Известно: хронический стресс вредит мозгу. В частности, он может обострить уже имеющиеся заболевания, ухудшить память. А, согласно последним изысканиям, хронический стресс ведет к шизофрении и перманентным повреждениям мозга, пишет meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Комментирует руководитель исследования доктор Георг Джакель из клиники Рурского университета Бохума: "Мы проверили разные типы фагоцитов и, в частности, микроглии. Данные фагоциты обычно помогают восстановить синапсы (места соединения) между нервными клетками мозга. Они также стимулируют их рост".

Но активизация микроглии вследствие стресса приводит к воспалению. И чем чаще это происходит, тем больше времени клетки находятся в деструктивном режиме. При таком раскладе повышается риск психических недугов вроде шизофрении.

Вероятно, наличие данной проблемы можно выявить еще на стадии эмбрионального развития. Есть основания полагать, что контакт с вирусом гриппа во время беременности вызывает иммунный ответ в плоде (воспаление). А это приводит к серьезным последствиям, возможно, отражающимся на мозге и иммунной системе.